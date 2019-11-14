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المهندسين تربط 80 مهنة مساندة بـ الجوازات

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2019-11-14

المهندسين تربط 80 مهنة مساندة بـ الجوازات

ضمن المرحلة الثالثة للربط الإلكتروني

متابعات الخليج 365 - الرياض

ربطت الهيئة للمهندسين 80 مهنة فنية جديدة إلكترونياً مع المديرية العامة للجوازات، وذلك في مرحلتها الثالثة، ليصبح إجمالي المهن المربوطة 136 مهنة (15 مهنة أخصائي، و 121 مهنة فني)، تأتي ضمن أتمتة الخدمات، والمساهمة في تطبيق نظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية، بهدف تطوير قطاع الهندسة وحمايته من الدخلاء.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف، أن الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية، يأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل خدمات كافة منسوبيها الأعضاء من المهندسين والفنيين، مشيراً إلى أن نظام مزاولة المهن الهندسية، يُلزم جميع العاملين في القطاع الهندسي الحصول على الاعتماد المهني من قبل الهيئة السعودية للمهندسين، بعد التأكد من مؤهلاتهم وخبراتهم، كما يمنع النظام تشغيل غير المعتمدين مهنياً.

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ونوّه المهندس العبداللطيف إلى أن المهن الجديدة التي تم ربطها في المرحلة الثالثة مع الجوازات، لها علاقة بمجالات عدّة مختلفة مثل، التكييف والتبريد، والآلات والمركبات ووسائل النقل المختلفة، بالإضافة إلى المختبرات والصناعات، والديكور والإضاءة.

يُذكر أن هيئة المهندسين، قامت بربط 26 مهنة في المرحلة الأولى، و30 مهنة في المرحلة الثانية، فيما تم ربط 80 مهنة مساندة للهندسة في المرحلة الثالثة.

 

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