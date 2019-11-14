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شكرا لقرائتكم أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد حمدي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد حمدي
متابعات الخليج 365 - واس
قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان اليوم، تعازيه لذوي الشهيد الجندي أول ماجد بن علي محمد حمدي، من منسوبي القوات البرية الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.
وقال سمو أمير منطقة جازان في برقية وجهها لذوي الشهيد وأفراد أسرته “في الوقت الذي نشعر فيه بالفخر والاعتزاز بما قدمه أبنكم الشهيد، على حدود بلادنا الغالية مما يؤكد انتمائه لوطنه وولائه لقيادته الرشيدة، فأننا نعرب لكم عن أحر تعازينا وصادق مواساتنا لكم ولجميع أفراد أسرتكم في استشهاده ـ رحمه الله ـ سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمكم الصبر والسلوان”.
من جانبهم أعرب ذوو الشهيد عن شكرهم لسمو أمير المنطقة على مواساته لهم، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.
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