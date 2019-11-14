السعودية | موسم الرياض يكشف عن "ليالي الأساطير" لتكريم نجوم الفن

شكرا لقرائتكم موسم الرياض يكشف عن "ليالي الأساطير" لتكريم نجوم الفن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يواصل "موسم الرياض" الاحتفاء بالقامات الفنية والموسيقية السعودية من خلال رحلة جديدة مع "ليالي الأساطير" التي أطلقتها الهيئة العامة للترفيه، لتكريم أشهر عمالقة الفن والموسيقى في المملكة.

وبعد النجاح الكبير الذي حققته حفلات "موسم الرياض"، ستواصل هذه الليالي تألقها وتميّزها بإقامة حفلات استثنائية لتكريم الفنانين راشد الماجد ورابح صقر وماجد المهندس وياسر بوعلي ومحمد عبده، "الأسماء حسب الترتيب الزمني لحفلاتهم". وذلك بتجهيزات تقنية مبتكرة وفنية متطورة تٌعد الأولى من نوعها في المملكة.

مبادرة وطنية قيّمة

وتمثل "ليالي الأساطير" إضافة هامة لفعاليات "موسم الرياض"، كونها تجسد المبادرة الوطنية القيّمة التي أعلنها المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، لتكريم الفنانين السعوديين في موسم الرياض" الذي يعد أكبر مواسم المملكة؛ تقديراً وعرفاناً لمسيرتهم الفنية العريقة، ولدورهم البارز وجهودهم المتميّزة في الارتقاء بالفن والموسيقى السعودية والخليجية، ولتقديم الشكر والامتنان لهم وهم في ذروة عطائهم الفني المتجدد.

تقنيات وإخراج عالمي

وتقدم "ليالي الأساطير" لسكان الرياض وزوارها من داخل المملكة وخارجها، تجربة جديدة للاستمتاع بكل حواسهم مع هذه الحفلات بطريقة إبداعية رائعة، من خلال مؤثرات سمعية وبصرية فريدة؛ حيث تتميّز هذه الليالي بتجهيزات نوعية، وتقنيات متطورة في الإنتاج، وتصميم المسرح، وأنظمة الصوت، وإضاءة الليزر، ومؤثرات العروض ثلاثية الأبعاد 3D، والإخراج العالمي الذي يضاهي كبرى المسارح العالمية، بمشاركة نخبة من كبار المنتجين والمخرجين العالميين، لإضفاء مزيد من البهاء والتألق لهذه الحفلات، وتوفير أجواء غنائية وموسيقية حالمة، وذكريات سعيدة وممتعة لا تُنسى.

وسيصدح نجوم الفن السعودي (راشد الماجد، ورابح صقر، وماجد المهندس، ومحمد عبده) في هذه الحفلات بأعذب الكلمات، وأحلى الألحان مع أجمل أغانيهم المميزة خلال مسيرتهم الفنية الرائعة منذ الانطلاقة وحتى اليوم، والتي حققت شهرة واسعة، وتركت بصمة واضحة في الارتقاء بمسيرة الفن السعودي والخليجي والعربي.

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فيما تمثل حفلة الملحن والموسيقار (ياسر بوعلي) ليلة غنائية استثنائية بمشاركة نخبة من أشهر الفنانين الخليجيين والعرب لتقدم روائعه اللحنية التي شهدت رواجاً كبيراً في الساحتين الخليجية والعربية. وتميّزت ألحانه بالتنويع الجميل لإرضاء مختلف الأذواق الموسيقية في العالم العربي.

مزاد مقتنيات لأول مرة

وتتيح "ليالي الأساطير" ولأول مرة في المملكة فرصة للجمهور ومحبي عمالقة الفن السعودي، لاقتناء الآلة الموسيقية الخاصة لهؤلاء الفنانين، من خلال مزاد علني سيتم في الحفل.

وتحكي هذه الآلة عن قصة رائعة ارتبطت وجدانياً ومعنوياً بكل واحد من هؤلاء الفنانين.

ويصاحب "ليالي الأساطير" في كل حفلة معرض مخصص لكل فنان، يتضمن نشأته ومراحل حياته ومسيرته الفنية، ومجموعة من الصور والذكريات الحصرية التي لم تنشر من قبل عن مشواره الفني، بالإضافة إلى جوائز وتكريم للفنان خلال مسيرته الفنية المتميّزة، وبعض مقتنياته الشخصية القيّمة. وسيتم عرض ذلك كله بطريقة إبداعية رائعة، وبأسلوب شيق وممتع يراعي التناسق في المراحل والتواريخ والمحتوى باستخدام أحدث التقنيات المتطورة.

فريق عمل متخصص

ويشرف على تنظيم "ليالي الأساطير" فريق عمل تنفيذي يضم نخبة من الكفاءات الوطنية، والأسماء العالمية البارزة في مجال الإخراج والإنتاج وتصميم المسرح.

وسيقوم بإخراج هذه الحفلات، المخرج العالمي الشهير الأميركي نابليون ديومو، الحائز على عدة جوائز عالمية مرموقة، منها جائزة إيمي Emmy Award الأميركية العريقة في عامي 2011 و2014، ونجح في إخراج العديد من الاحتفالات العالمية البارزة، والحفلات الموسيقية الكبرى، وعدة أفلام وبرامج تلفزيونية شهيرة وبصحبته فريق سعودي مميز من الطواقم الفنية.