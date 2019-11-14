السعودية اليوم / سمو أمير نجران يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة المكتب التعاوني بالمنطقة



نجران 17 ربيع الأول 1441هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واس

ثمن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، صدور قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بإعادة تشكيل مجلس إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بنجران، برئاسة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشادبالمنطقة، الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي.

وحث سموه لدى استقباله في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على بيان سماحة الإسلام ونشر تعاليمه وقيمه والآداب التي يحث على التحلي بها، مؤكدًا سموه عظم المسؤولية على المكاتب الدعوية، كون أنشطتها تنطلق من بلاد هي قلب العالم الإسلامي، وهي مهد النبوة ومنبع الرسالة، وتحتضن الحرمين الشريفين.

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15:38ت م

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