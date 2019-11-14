السعودية اليوم / "الغذاء والدواء" تحذّر من منتجين لتجميل العيون



الرياض 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واس

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتجين لتجميل العيون، يحمل الأول اسم "Stella Paris Eye Liner Feutre Brown 33" بسبب احتوائه على نسبة عالية من مادة أنتيمون ((Antimony، فيما يحمل الثاني اسم "Beauty Queen Perfect Lash Black" لاحتوائه على نسبة عالية من مادة نتروزامين ((Nitrosamine المحظورة.

وأوضحت "الهيئة" أنها حللت عينات من منتجات العناية بالعيون المتداولة بالأسواق المحلية بغرض التأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء منتج "Stella Paris Eye Liner Feutre Brown 33" المصنّع في ألمانيا بتاريخ صلاحية 03/2021 على نسبة عالية من مادة أنتيمون (Antimony) تجاوزت الحد المسموح به كشوائب في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم SFDA.

CO/GSO1943:2016، مشيرة إلى أن التعرض لنسب عالية من مادة الأنتيمون قد يسبب مخاطر صحية للمستهلك.

وأضافت أن منتج "Beauty Queen Perfect Lash Black" يحتوي على نسبة عالية من مادة نتروزامين (Nitrosamine) المحظورة في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم SFDA.

CO/GSO1943:2016، لافتة إلى أن التعرض لنسب عالية من مادة النتروزامين قد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك.

ونصحت "الهيئة" المستهلكين بعدم استخدام المنتجين، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منهما، مشددة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدرها.

وتتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتجين من الأسواق ومنع دخولهما وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وللمزيد من المعلومات عن المنتجات التي حذّرت منها الهيئة يمكن زيارة موقعها الإلكتروني .

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15:36ت م

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