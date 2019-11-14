السعودية اليوم / مدير جامعة الملك خالد يرعى فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للجودة



أبهـا 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واس

رعى معالي مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي اليوم، احتفال عمادة التطوير الأكاديمي والجودة باليوم العالمي للجودة، بحضور معالي مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني، ونائب المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي للاعتماد البرامجي الدكتور محمد بن راشد الفهيد، والمدير التنفيذي لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة سابقًا الدكتور زبن الثبيتي, وذلك على مسرح المدينة الجامعية بأبها.

وأكد مدير جامعة الملك خالد خلال كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة أن الحكومة الرشيدة وفّرت عناصر النجاح وأسباب التقدم مما يسهم في تمكين كافة القطاعات من البناء والتطوير ودفع عجلة التنمية، مشيداً بما تم تحقيقه من منجزات في مجالات الجودة على مستوى الجامعة.

بدوره قدّم الدكتور محمد الفهيد لمحة عن مقومات التطوير والجودة، ومدى فاعليتها في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتطور وتقدم المؤسسات التعليمية في المملكة ومنافستها للمؤسسات التعليمية والأكاديمية على مستوى العالم، فيما استعرض مدير جائزة الملك عبدالعزيز التنفيذي السابق, معايير الجائزة في مجالات الجودة، ومدى أهمية العمل على تحقيق الجودة وأثر ذلك في مخرجات الجهات وتطور عملها.

بعد ذلك شاهد الجميع عرضاً مرئياً عن أبرز المنجزات التي حققتها الجامعة بمختلف جهاتها في التطوير والجودة.

وفي ختام الحفل كرم معالي مدير الجامعة الكليات التي حققت برامج الاعتماد, والجهات المشاركة في أعمال الجودة من داخل الجامعة وخارجها.

// انتهى //

15:34ت م

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