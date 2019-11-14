السعودية اليوم / أمين الشرقية يتفقد عدداً من المشاريع التنموية في حاضرة الدمام



الدمام 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واس

تفقد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، اليوم عددًا من المشاريع والبرامج التنموية التي تنفذها الأمانة في حاضرة الدمام، للتأكد من سير أعمال ونسب الإنجاز فيها ومراحل العمل وفق ما خطط لها.

وبدأ معاليه جولته التفقدية بزيارة طريق الأمير نايف بن عبد العزيز في الدمام، حيث قام وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبداللطيف الملا، بتقديم شرح تفصيلي عن مراحل العمل وعرض النموذج الخاص بالطريق، والخرائط التي توضح مراحل سير الأعمال بالمشروع.

بعد ذلك قام المهندس الجبير بالاطلاع على مشاريع سوق الخضار المركزي بالدمام وتفقد مظلة رقم (٢) التي تم تأهيلها وتجهيزها وتكييفها، ضمن برنامج تطوير أسواق النفع العام، و استمع معاليه إلى ملاحظات أصحاب المحلات والمستفيدين، كما وجه بفتح بوابتين إضافتين في المظلة وذلك للمساهمة في تسهيل حركة المتسوقين وتنشيط تعاملات الشراء والبيع بالسوق.

كما تجول المهندس الجبير في مبنى بلدية وسط الدمام والاطلاع على الخدمات الإلكترونية التي تقدمها البلدية، إضافة إلى تفقد حديقة السلسبيل التي تم إنشاؤها على مساحة ٦٠ ألف متر مربع، والتي تشمل العديد من الألعاب لذوي الإعاقة وحديقة مخصصة لهم ودورات مياه، موجهًا بسرعة الإنجاز ومعالجة الملاحظات كي يستفيد منها المواطنين والمقيمين في الحديقة.

من جانب آخر قام معاليه بتفقد المشاريع التي تنفذها الأمانة في حي العزيزية بالخبر التي من ضمنها مشاريع سفلتة للشوارع الرئيسية والفرعية إضافة إلى مشاريع الإنارة ومشروعات الحدائق العامة، كما تفقد مشروع إنشاء شبكة تصريف مياه الأمطار بالظهران في تقاطع شارع أبو عبيدة مع شارع سعد بن أبي وقاص بطول 300م ليصب في محطة المعالجة، الذي سينتهي العمل منه خلال الأيام القادمة.

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15:28ت م

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