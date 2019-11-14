

أبهـا 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واس

أطلقت كلية العلوم بجامعة بيشة فريقاً تطوعياً يضم عدد من أعضاء هيئة التدريس وطالبات الكلية باسم "فريق كلية العلوم التطوعي"، بهدف تقديم الخدمات المجتمعية داخل وخارج الكلية وتشجيع ودعم الأعمال التطوعية بالجامعة.

جاء ذلك خلال الحملة التي نظمتها وحدة الأنشطة الطلابية بالكلية عن أهمية العمل التطوعي أمس, بمشاركة فريق ساند التطوعي وفريق Raf-len التطوعي, حيث شهدت انطلاق الحملة مناقشة إنشاء الفرق التطوعية وأهميتها والخدمات التي تقدم للمجتمع، واستعراض التجارب من خلال تأسيس فريق ساند التطوعي، إضافة إلى التعريف بالفريق وأهدافه وأبرز إنجازاته في هذا المجال.

// انتهى //

15:27ت م

0148





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / كلية العلوم بجامعة بيشة تطلق فريقاً تطوعياً لتقديم الخدمات المجتمعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.