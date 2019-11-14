السعودية اليوم / وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للخدمات المشتركة يتفقد فرع الوزارة بالشرقية



الدمام 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واس

تفقد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للخدمات المشتركة علي بن أحمد عسيري، اليوم، فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية، والتقى مدير عام الفرع المهندس عامر بن علي المطيري، ومنسوبيه.

وأطلع عسيري، خلال اللقاء على سير العمل بالفرع، وناقش أهم الخطط والتوجهات الإدارية والمالية والفنية والتحديات التي تواجه سير العمل بالفرع، إضافة الى آلية تطوير إدارة الخدمات المشتركة وتفعيل العمل بمفهوم وزارة إلكترونية بلا ورق، مشيداً بروح التعاون وارتفاع الإنجاز في أعمال الفرع.

// انتهى//

15:24ت م

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