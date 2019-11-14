السعودية اليوم / وزير النقل يتفقد محطات قطار الحرمين السريع



الرياض 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واس

تفقد معالي وزير النقل ورئيس مجلس إدارة الشركة

واطلع الجاسر على مرافق المحطة وأبرز الإصلاحات التي تمت خلال الفترة الماضية، والاستعدادات لإعادة تشغيل القطار.

ورافق معالي وزير النقل خلال جولته كل من معالي رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) الدكتور بشار المالك، ومستشار وزير النقل المشرف العام على الإدارة العامة للتسويق والاتصال المؤسسي الأستاذ ياسر المسفر.

وتأتي هذه الجولة ضمن سعي ادارة المشروع لإعادة تشغيل محطة قطار الحرمين بالسليمانية خلال الفترة القادمة والاستعداد لتشغيل محطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي التي ستخدم الركاب القادمين عبر مطار الملك عبدالعزيز وكذلك سكان مدينة جدة.

// انتهى //

15:22ت م

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الرياض 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واستفقد معالي وزير النقل ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" المهندس صالح بن ناصر الجاسر صباح اليوم الخميس الموافق 14/11/2019 -17/3/1441 محطة قطار الحرمين السريع "السليمانية" كما تفقد معاليه محطة قطار الحرمين في مطار الملك عبدالعزيز بمحافظة جدة، جاء ذلك للوقوف على استعدادات إعادة تشغيل المحطة.واطلع الجاسر على مرافق المحطة وأبرز الإصلاحات التي تمت خلال الفترة الماضية، والاستعدادات لإعادة تشغيل القطار.ورافق معالي وزير النقل خلال جولته كل من معالي رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) الدكتور بشار المالك، ومستشار وزير النقل المشرف العام على الإدارة العامة للتسويق والاتصال المؤسسي الأستاذ ياسر المسفر.وتأتي هذه الجولة ضمن سعي ادارة المشروع لإعادة تشغيل محطة قطار الحرمين بالسليمانية خلال الفترة القادمة والاستعداد لتشغيل محطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي التي ستخدم الركاب القادمين عبر مطار الملك عبدالعزيز وكذلك سكان مدينة جدة.// انتهى //15:22ت م0144

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