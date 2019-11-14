السعودية اليوم / ولي عهد أبوظبي يقلد الرئيس المصري "وسام زايد"



أبوظبي 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واس

قلد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "وسام زايد" الذي منحه لفخامته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والذي يعد أعلى وسام تقدمه دولة الإمارات لملوك الدول ورؤسائها وقادتها، وذلك تقديرًا وتثمينًا لدوره في دعم العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة والتعاون الإستراتيجي المشترك الذي يجمع البلدين على كافة الأصعدة .

وقال سموه خلال مراسم التقليد التي جرت في قصر الوطن، إن تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي" وسام زايد " يأتي تعبيرًا عن مدى تقديرنا واعتزازنا بدور فخامته المحوري وجهوده الاستثنائية في النقلة النوعية المهمة التي تحققها العلاقات الأخوية والتعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات و جمهورية مصر العربية في مختلف المجالات" .

من جانبه أعرب الرئيس المصري عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان على هذا التكريم الخاص بمنحه "وسام زايد" الذي يحمل اسم شخصية إنسانية استثنائية عالمية حظيت بمحبة و تقدير العالم، متمنيًا للعلاقات بين البلدين مزيدًا من التطور والتقدم الذي يلبي طموحاتهما نحو المستقبل المنشود.

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