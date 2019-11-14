السعودية اليوم / مستشفى جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل الجديد يجري فرضية هبوط لطائرة إخلاء طبي



الدمام 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واس

أجرى مستشفى الجامعي الجديد التابع جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل الجديد فرضية هبوط لطائرة إخلاء طبي، بالتنسيق مع الطيران الأمني، كمرحلة متقدمة للبدء في تشغيل المستشفى، بحضور مدير جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل الدكتور عبد الله بن محمد الربيش.

وأوضح الدكتور الربيش أن هذه التجربة جاءت لتؤكد جاهزية أحد الجوانب المهمة في المستشفى إلى جانب اكتمال الخدمات الأساسية وإيصال التيار الكهربائي بشكل عام وشبكة المياه العذبة وأبراج التكييف وما يتعلق بها، وهذا يؤكد أهمية استكمال عجلة العمل على أن يكون المستشفى الجامعي الجديد رافداً للخدمات الصحية بالمملكة وتحديدًا بالمنطقة الشرقية.

وأشار الدكتور الربيش إلى أن المستشفيات التخصصية من الدرجة الثالثة والرابعة لا بد من توفر المهبط لطائرات الإخلاء الطبي، وذلك نظرًا لحاجته من أجل نقل أو إحضار المريض الذي يحتاج لعناية طبية متقدمة، حيث يعد وجود المهبط أحد متطلبات الاعتماد الأساسي للمستشفيات للاعتماد المؤسسي، وهو رافد قوي للعملية الصحية لقضايا الإخلاء وإحضار المرضى، حيث تم تصميمه وفق اعلى المعايير الحديثة للمهابط في المستشفيات خاصة، ليتحمل طائرات للإخلاء الطبي.

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15:00ت م

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