السعودية اليوم / سمو أمير منطقة القصيم يدشن حملة اليوم العالمي للسكري بالمنطقة



بريدة 17 ربيع الأول 1441هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، اليوم الخميس حملة اليوم العالمي للسكري 2019م ، تحت شعار "إحم عائلتك" الذي أقيم في بهو إمارة المنطقة.

وبارك سمو أمير منطقة القصيم تدشين هذه الحملة التوعوية, مثنياً على الجهود التي يبذلها القطاع الصحي بالمنطقة عبر تفعيل مثل هذه الحملات التوعوية الخادمة للمجتمع, منوهاً سموه بما تبذله حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ من بذل وعطاء لخدمة أبناء هذه البلاد المباركة عبر قطاع الصحة, مؤكداً على أهمية تعزيز مثل هذه الحملات وتفعيلها في المراكز والمناطق النائية, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

وقدم الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالقصيم الدكتور سلطان بن سعود الشائع ، شرحًا لسمو أمير القصيم عن أهداف ومناشط الحملة التي تتضمن معارض توعوية في المجمعات التجارية، مشيرا إلى أن المعرض يشتمل عدة أركان كالتوعية الصحية والتغذية والنشاط البدني والعيون والقدم السكري, بالإضافة إلى العيادة المتنقلة لتحليل السكر الفوري و التراكمي والتوعية الصحية لمرضى السكري والإحالة الإلكترونية للحالات المرضية المكتشفة لمركز الغدد الصماء بمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة للمتابعة وإكمال الإجراءات الطبية اللازمة، وتقدم الحملة الاستشارات الطبية لمرضى السكري وتضم استشاريين متخصصين بمرض السكري، وفحص القدم السكري والاستكشاف المبكر لاعتلال الأعصاب والأوعية الدموية بأحدث الأجهزة وتحويل الحالات الإيجابية بالنظام الإلكتروني الفوري، و فحص العيون للاكتشاف واعتلال الشبكية وفحص قاع العين, بالإضافة إلى تفعيل حملات التبرع بالدم عبر سيارة بنك الدم المتنقلة, مبينا أن الحملة سوف يتم تنفيذها في الأماكن العامة والدوائر الحكومية.

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14:57ت م

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