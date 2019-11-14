السعودية اليوم / النائب العام يوقع اتفاقية تعاون مشترك مع وزير الصحة



الرياض 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واس

وقع معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب مع معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة , بمقر النيابة العامة بالرياض اليوم , اتفاقية " تعاون مشترك " , وذلك حرصاً على تحقيق تعاون مثمر بناءً بين النيابة العامة ووزارة الصحة ، وسعياً لتطوير ودعم أطر التفاهم المشترك في آليات العمل بينهما ، وتأسيس بيئة تعاون إيجابي مشترك مستمر ، وبناء علاقة تكاملية مؤسسية بما ينسجم مع الدور الريادي لكل منهما.

وجاء توقيع اتفاقية التعاون في عدة مجالات تتمحور في تطوير إجراءات الضبط والاستدلال , وتحديد متطلبات استكمال الملفات المحالة للنيابة العامة للتحقيق والادعاء فيها , والتنسيق بشأن الأوامر المتعلقة بالإجراءات التحفظية والاحترازية ، كما تم عقد اتفاقية تدريب مشتركة بين الطرفين, والربط الالكتروني وتسريع عملية التعاون التقني , بالإضافة إلى وضع بروتوكول عمل شامل بين الجهات ذات الاختصاص، وتطوير إجراءات إصدار التقارير المخبرية بما يحقق السرعة والجودة، وتطوير إجراءات إصدار التقارير الطبية الصادرة من المستشفيات الحكومية والخاصة من حيث البناء والصياغة الجنائية والترجمة العلمية، وبحث وتطوير ضوابط ادخال الأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة أو لها تأثير عقلي للقادمين إلى المملكة.

كما تتمحور مجالات الاتفاقية في دعم الدراسات البحثية المشتركة وتبادل المعلومات الاحصائية في القضايا ذات الاختصاص، والتعاون بين الجهتين في تبادل الخبرات حسب الأنظمة المتبعة ، والمشاركة في تطوير الانظمة ذات العلاقة والرفع بالتوصيات المناسبة للجهات المختصة، فيما تم التنسيق بشأن اختصاص لجان النظر في مخالفات أحكام نظام مزاولة المهن الصحية، والتنسيق فيما يستجد من ممارسات خاطئة تتعلق باختصاص وزارة الصحة والنيابة العامة.

ويأتي توقيع المذكرة تحقيقاً للأهداف المشتركة لما فيه تحقيق المصلحة العامة وماتضمنته رؤية المملكة العربية

حضر توقيع الاتفاقية معالي وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان وعدد من مسؤلي النيابة والوفد المرافق لمعالي وزير الصحة.

// انتهى //

14:56ت م

0134



الرياض 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واسوقع معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب مع معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة , بمقر النيابة العامة بالرياض اليوم , اتفاقية " تعاون مشترك " , وذلك حرصاً على تحقيق تعاون مثمر بناءً بين النيابة العامة ووزارة الصحة ، وسعياً لتطوير ودعم أطر التفاهم المشترك في آليات العمل بينهما ، وتأسيس بيئة تعاون إيجابي مشترك مستمر ، وبناء علاقة تكاملية مؤسسية بما ينسجم مع الدور الريادي لكل منهما.وجاء توقيع اتفاقية التعاون في عدة مجالات تتمحور في تطوير إجراءات الضبط والاستدلال , وتحديد متطلبات استكمال الملفات المحالة للنيابة العامة للتحقيق والادعاء فيها , والتنسيق بشأن الأوامر المتعلقة بالإجراءات التحفظية والاحترازية ، كما تم عقد اتفاقية تدريب مشتركة بين الطرفين, والربط الالكتروني وتسريع عملية التعاون التقني , بالإضافة إلى وضع بروتوكول عمل شامل بين الجهات ذات الاختصاص، وتطوير إجراءات إصدار التقارير المخبرية بما يحقق السرعة والجودة، وتطوير إجراءات إصدار التقارير الطبية الصادرة من المستشفيات الحكومية والخاصة من حيث البناء والصياغة الجنائية والترجمة العلمية، وبحث وتطوير ضوابط ادخال الأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة أو لها تأثير عقلي للقادمين إلى المملكة.كما تتمحور مجالات الاتفاقية في دعم الدراسات البحثية المشتركة وتبادل المعلومات الاحصائية في القضايا ذات الاختصاص، والتعاون بين الجهتين في تبادل الخبرات حسب الأنظمة المتبعة ، والمشاركة في تطوير الانظمة ذات العلاقة والرفع بالتوصيات المناسبة للجهات المختصة، فيما تم التنسيق بشأن اختصاص لجان النظر في مخالفات أحكام نظام مزاولة المهن الصحية، والتنسيق فيما يستجد من ممارسات خاطئة تتعلق باختصاص وزارة الصحة والنيابة العامة.ويأتي توقيع المذكرة تحقيقاً للأهداف المشتركة لما فيه تحقيق المصلحة العامة وماتضمنته رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في تنمية الكادر البشري.حضر توقيع الاتفاقية معالي وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان وعدد من مسؤلي النيابة والوفد المرافق لمعالي وزير الصحة.// انتهى //14:56ت م0134

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / النائب العام يوقع اتفاقية تعاون مشترك مع وزير الصحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.