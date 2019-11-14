السعودية اليوم / بلدية العزيزية الفرعية بمكة تنفذ حملة تفتيشية ترفع من خلالها 1.6 طن من المخلفات



مكة المكرمة 17 ربيع الأول 1441هـ الموافق 14 نوفمبر 2019م واس

عملت بلدية العزيزية الفرعية بمكة المكرمة على تنفيذ حملة مشتركة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، وذلك خلال الفترة من تاريخ 13 / 3 / 1441هـ إلى 17 / 3 / 1441هـ، لإزالة مُخلّفات المحلات التجارية والحواجز الحديدية والمطبات العشوائية ومباسط الشاهي المخالفة ضمن نطاق مخطط ستر اللحياني وحي الحسينية ومخطط النسيم بمكة المكرمة.

وتم خلال الحملة زيارة 14 محلاً ومنشأة بمواقع مختلفة، حيث جرى إزالة 13 سياجاً حديديًا مخالفًا لحجز المواقف أم المحلات التجارية والفنادق، إضافة إلى إزالة 13 مبسط شاهي وديوانية متنقلة، وإزالة 19 لوحة إعلانية مخالفة، وإغلاق مناهل تمديدات الخدمات وغرف التفتيش التي تشكل خطورة على المشاة .

وضمن نطاق أعمال الرقابة الصحية، أغلقت البلدية 3 محالات مخالفة للاشتراطات الصحية والإنشائية مع تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، واسفرت الحملة عن مصادرة 118 كيلوجراماً من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و14 كيلوجراماً من الفواكه والخضروات المعروضة من قبل الباعة الجائلين، إضافة إلى إزالة الملصقات الدعائية المخالفة أمام واجهات المحلات.

وضمن جهود البلدية في أعمال رفع المُخلّفات، رفعت معدات وآليات البلدية خلال هذا الأسبوع 1.6 طن من المخلفات التجارية ومخلفات المنازل بمواقع مختلفة ضمن نطاق البلدية، إضافة إلى تسديد 42 بلاغاً للمواطنين عبر نظام بلدي 940 بصفة عاجلة.

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14:49ت م

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