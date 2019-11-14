السعودية اليوم / رئيس وزراء البوسنة والهرسك يلتقي وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية



الرياض 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واس

التقى دولة رئيس مجلس الوزراء في دولة البوسنة والهرسك الدكتور دينيس زفيزديتش، في مكتبه في العاصمة سراييفو اليوم , وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية الشيخ محمد بن عبدالواحد العريفي، والوفد المرافق له، الذي يزور البوسنة والهرسك حالياً .

ونقل الشيخ العريفي تحيات وتقدير المملكة العربية

واستعرض الشيخ العريفي البرامج والمناشط التي تقدمها المملكة ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيادة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، من خلال مركز الملك فهد الثقافي بسراييفو، وعقد الندوات والمؤتمرات والبرامج والاتفاقيات للعمل على نشر صحيح الإسلام القائم على الوسطية والاعتدال.

وأبان أن الوزارة تتشرف بتنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ في خدمة الإسلام والمسلمين، والإنسانية في العالم، وتقديم كل الدعم والمساندة للمشيخات الإسلامية، والجمعيات والمؤسسات الإسلامية؛ لتعزيز ثقافة التسامح والتعايش والوسطية والاعتدال.

من جانبه نوه الدكتور دينيس زفيزديتش في مستهل الاجتماع بالعلاقات المتميزة بين المملكة العربية السعودية والبوسنة والهرسك، مثمناً المواقف التاريخية الكبيرة والمتواصلة في دعم البوسنة والهرسك, مشيراً إلى أن هذه الجهود تحظى بتقدير كبير من الشعب البوسني، مجدداً تأكيد وحرص حكومة البوسنة والهرسك على توطيد العلاقات بين البلدين والتعاون على كافة الصعد لتطويرها.

وقال دولة رئيس مجلس الوزراء : إن المملكة العربية السعودية بلد مهم ومؤثر في العالم، وتمتلك قيادة قوية، ونتطلع لتوسيع التعاون معها في كافة المجالات فيما يحقق الازدهار والتقدم لبلادنا، مشيداً بما تشهده المملكة من تقدم وازدهار في ضوء رؤية (2030) التي أطلقها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير

وقدم شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية على سعيها الدؤوب وعملها المتواصل من خلال مركز الملك فهد الثقافي في سراييفو لخدمة أبناء البوسنة، ونشر مفاهيم الإسلام الصحيح الذي جاء بالسلام والرحمة والعدل وإرساء التعايش بين الشعوب.

وفي ختام الاجتماع تبادل الجانبان الهدايا التذكارية بهذه المناسبة، كما التقطت الصور التذكارية.

حضر الاجتماع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك هاني بن عبدالله مؤمنة، ومدير مركز خادم الحرمين الشريفين الثقافي بسراييفو الدكتور محمد بن حسن آل الشيخ.

// انتهى //

14:45ت م

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الرياض 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واسالتقى دولة رئيس مجلس الوزراء في دولة البوسنة والهرسك الدكتور دينيس زفيزديتش، في مكتبه في العاصمة سراييفو اليوم , وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية الشيخ محمد بن عبدالواحد العريفي، والوفد المرافق له، الذي يزور البوسنة والهرسك حالياً .ونقل الشيخ العريفي تحيات وتقدير المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لدولة البوسنة والهرسك، منوهاً بعمق العلاقات التي تربط المملكة والبوسنة والهرسك .واستعرض الشيخ العريفي البرامج والمناشط التي تقدمها المملكة ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيادة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، من خلال مركز الملك فهد الثقافي بسراييفو، وعقد الندوات والمؤتمرات والبرامج والاتفاقيات للعمل على نشر صحيح الإسلام القائم على الوسطية والاعتدال.وأبان أن الوزارة تتشرف بتنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ في خدمة الإسلام والمسلمين، والإنسانية في العالم، وتقديم كل الدعم والمساندة للمشيخات الإسلامية، والجمعيات والمؤسسات الإسلامية؛ لتعزيز ثقافة التسامح والتعايش والوسطية والاعتدال.من جانبه نوه الدكتور دينيس زفيزديتش في مستهل الاجتماع بالعلاقات المتميزة بين المملكة العربية السعودية والبوسنة والهرسك، مثمناً المواقف التاريخية الكبيرة والمتواصلة في دعم البوسنة والهرسك, مشيراً إلى أن هذه الجهود تحظى بتقدير كبير من الشعب البوسني، مجدداً تأكيد وحرص حكومة البوسنة والهرسك على توطيد العلاقات بين البلدين والتعاون على كافة الصعد لتطويرها.وقال دولة رئيس مجلس الوزراء : إن المملكة العربية السعودية بلد مهم ومؤثر في العالم، وتمتلك قيادة قوية، ونتطلع لتوسيع التعاون معها في كافة المجالات فيما يحقق الازدهار والتقدم لبلادنا، مشيداً بما تشهده المملكة من تقدم وازدهار في ضوء رؤية (2030) التي أطلقها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي يعمل بكل همة ونشاط لجعل السعودية في مصاف الدول المتقدمة عالمياً في زمن قياسي.وقدم شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية على سعيها الدؤوب وعملها المتواصل من خلال مركز الملك فهد الثقافي في سراييفو لخدمة أبناء البوسنة، ونشر مفاهيم الإسلام الصحيح الذي جاء بالسلام والرحمة والعدل وإرساء التعايش بين الشعوب.وفي ختام الاجتماع تبادل الجانبان الهدايا التذكارية بهذه المناسبة، كما التقطت الصور التذكارية.حضر الاجتماع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك هاني بن عبدالله مؤمنة، ومدير مركز خادم الحرمين الشريفين الثقافي بسراييفو الدكتور محمد بن حسن آل الشيخ.// انتهى //14:45ت م0130

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