السعودية اليوم / طلاب جامعة الملك خالد يطلعون على تجهيزات تقنية أبها



أبهـا 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واس

زار وفد من جامعة الملك خالد أمس, الكلية التقنية بأبها, وذلك في إطار التعاون والتكامل بين المؤسسات التعليمية بالمنطقة.

واطلع الوفد الذي ضم 27 من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة من مختلف الكليات, على آلية التدريب في مقر الورش والمعامل والقاعات وأقسام تقنية السيارات, والتقنية الميكانيكية, وقسم الكهرباء, والتقنية المدنية والمعمارية والمساحة, إلى جانب الاطلاع على التدريب الفعلي والتجهيزات والمعدات التي وفرتها الحكومة الرشيدة لتأهيل المتدربين في الميدان وجعلهم سواعد وطنية لبناء الوطن في ظل رؤية المملكة 2030 .

// انتهى //

14:41ت م

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