جوائز الإمارات للتسامح.. رؤية وطن لسلام عالمي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعمل دولة الإمارات منذ تأسيسها على نشر قيم التسامح ومفاهيم السلام محليا ودوليا، وذلك إيمانا منها بأهمية ترسيخ مفاهيم التسامح.

دولة الإمارات ترجمت هذا النهج بإطلاق جوائز عدة في مجال التسامح والسلام؛ أبرزها جائزة محمد بن راشد للسلام التي أطلقت عام 2011 لتكريم المساهمين المتميزين في قضية حفظ السلام بالعالم.

كما أعلنت في عام 2014 جائزة الإمارات العالمية لشعراء السلام لاختيار الأعمال الأدبية ذات الطابع الإنساني والعالمي، بالإضافة إلى جائزة محمد بن راشد للتسامح والتي جاءت في عام 2016 ضمن مبادرات محمد بن راشد العالمية، لبناء كوادر شابة ودعم الإنتاجات الفكرية المتعلقة بالتسامح ودعم الإنتاجات الفكرية المتعلقة بالتسامح.