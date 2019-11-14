16 موهبة بالدوري البرازيلي تدق أبواب كبار أوروبا

ظهر عدد من الوجوه الشابة بالدوري البرازيلي لكرة القدم، ممن تميزوا بإبراز مواهبهم الكبيرة رغم صغر أعمارهم، ودخلوا بقوة اهتمامات كبار الدوريات الأوروبية خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسهم ريال مدريد الإسباني.

وتسلط "العين الرياضية" الضوء على أهم مواهب البرازيل في الساحرة المستديرة، الذين ينتظرهم مستقبل في عالم كرة القدم، ومسيرتهم الاحترافية.



رينير جيسوس لاعب خط وسط فلامنجو، متصدر الدوري البرازيلي، والبالغ من العمر 17 عامًا، أصبح يعتمد عليه مدربه جورجي جيسوس، كما حصنه ناديه بتجديد عقده مؤخرًا حتى عام 2024، بعد مفاوضات أتليتكو مدريد وريال مدريد من إسبانيا، وباريس سان جيرمان الفرنسي.





وبرز أيضا ميشال مهاجم فريق جوياس، عاشر الدوري البرازيلي، 22 عاما، وهو اللاعب الرئيسي لفريق "الزمرد"، وسجل 7 أهداف في خلال مشاركاته بالمسابقة، مما جعله محط أنظار العديد من الأندية المحلية والخارجية.

كما يعد أنتوني(19 عاما) جوهرة نادي ساو باولو، خامس الدوري البرازيلي، وذلك لسرعاته ومراوغاته، ورفض "التريكولور" عرضا بقيمة 85 مليون ريال برازيلي، من أحد الأندية الأوروبية للاستغناء عن خدماته.

كما يضم أيضًا ساو باولو الموهبة الصغيرة وهو إيجور جوميز، لاعب خط وسط يبلغ من العمر 20 عامًا، وبدأ الاعتماد عليه مع الاستعانة بالمدرب فرناندو دينيز.





ويلعب لاعب خط الوسط الموهوب برونو جيماريش، البالغ من العمر 21 عامًا، بنادي أتلتيكو باراناينسي، القابع بالمركز السادس من مسابقة الدوري البرازيلي، بشكل جيد للغاية وأصبح حضوراً دائمًا في اختيارات «السيلساو» الأوليمبي، كما اهتمت أندية أوروبية بضمه.

ودائمًا ما يوجد في منتخب البرازيل تحت 23 عاما، الظهير الأيمن جوجا، والبالغ 21 عاما، لاعب أتليتكو مينيرو، والذي يحتل المرتبة الـ12 بالدوري البرازيلي، وأصبح تحت مجهر كشافي الكرة في البرازيل وأوروبا.

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اللاعب جان بياري، 21 عامًا، ومركزه خط الوسط، يشارك أيضا بصفة مستمرة ضمن فريق جيريميو، ويحتل المركز الرابع بالدوري المحلي، وتم تجديد عقده مؤخرا لمدة عامين.





كذلك ظهر لاعب خط الوسط ماتيوس هينريك بفرق جيريميو، 21 عاما، والذي استعان به مدرب منتخب البرازيلي تيتي، ليدخل اللاعب في مقارنة بمركزه مع نجم برشلونة أرتر.

جواو بيدرو، والذي يبلغ 18 عاما، وهو مهاجم فلومينينسي القابع في المراكز المتأخرة بجدول الدوري البرازيلي بالمركز الـ17، وتعاقد معه نادي واتفورد الإنجليزي، من المقرر مشاركته بـ «البريميرليج» بدءا من العام المقبل.

ولا يختلف الحال كثيرا مع ماركوس باولو مهاجم فلومينينسي، البالغ من العمر 18 عامًا فقط، والذي سجل الهدف الثاني لتعزيز الفوز على ساو باولو باستاد "مورومبي".





ويعد تاليس ماجنو، صاحب الـ 17 عاما من أكبر المكاسب لنادي فاسكو دي جاما، والذي يحتل المركز الـ11 بالدوري البرازيلي، والذي تُعقد عليه آمال الفريق، وبجانبه يأتي المهاجم ماروني، البالغ من العمر 20 عامًا، والذي جددت إدارة ناديه عقده حتى عام 2023.

ويأتي اللاعب نوناتو، صاحب الـ 21 عاما، وهو اكتشاف إنتر ناسونال البرازيلي، والذي تعاقد معه من نادي ساو كايتانو.

كذلك حصل تاليسون على فرصة من المدرب سامباولي وسجل هدف فوز سانتوس، ويحتل المركز الثالث، في شباك فاسكو دي جاما وتم منح المهاجم البالغ من العمر 20 عامًا، فرصة المشاركة كأساسي.

كما ضمت القائمة الأرجنتيني الوحيد سارفيور، لاعب نادي انتر ناسيونال والذي انتقل لقضاء فترة معايشة بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

على الرغم من الظهور السيئ لنادي تشابيكوينسي، يحتل المركز قبل الأخير بالدوري البرازيلي، فإن حارس المرمى تييبو 21 عامًا ، يسطع نجمه في ممثل ولاية سانتا كاتارينا.



