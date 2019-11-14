النجم الساحلي يسابق الزمن لإنهاء أزمة "الهارب" قبل صدام الأهلي

أبدى قيس عاشور، المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي التونسي، جاهزية فريقه بشكل تام لمواجهة النادي الأهلي المصري، في منافسات دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي النجم الساحلي النادي الأهلي المصري في رادس، يوم 29 من شهر نوفمبر الجاري، في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأكد عاشور، في تصريحات تلفزيونية، أن فريقه يحاول قيد سليماني كوليبالي في قائمة الفريق خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل المشاركة أمام النادي الأهلي.

Advertisements

وأوضح المتحدث الرسمي للنجم الساحلي "نتواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، من أجل رفع الإيقاف عنه، وإمكانية قيده في القائمة المحلية والأفريقية للفريق.

وكان كوليبالي رحل عن النادي الأهلي دون أسباب واضحة، حيث حصل بعدها مسؤولو القلعة الحمراء على قرار بإيقاف قيده وغرامة مالية، قبل أن يتم تسوية الأمور بشكل ودي بين الفريق التونسي ونظيره المصري.

وتابع "طلبنا تأجيل مباراة الأهلي لمدة 24 ساعة لتقام يوم 30 بدلاً من 29 نوفمبر الجاري، في ظل ارتباط الفريق بمباراة أمام اتحاد بن قردان يوم 25 من الشهر ذاته".

وأتم "تواصلنا مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، من أجل إيجاد حل لهذا الأمر، خصوصا أننا نرغب في أن نكون أكثر جاهزية للقاء".