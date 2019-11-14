تشكلات سحبية تبشر ببؤر غزارة على تبوك

2019-11-14

الموطن - تبوك

توقع خبير الأرصاد الجوية، حسن كراني، هطول أمطار غزيرة على بعض أجزاء من منطقة تبوك خلال الساعات القادمة بعد تشكل السحب بشكل كثيف قبل قليل.

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ونشر كراني صورة لتراكم السحب على تبوك وعلق عليها بالقول: بناء جميل للسحب على أجزاء لمنطقة تبوك .. وضعية الرياح الرطبة القادمة من الغرب تزيد الفعالية إضافة إلى وضعية تبريد لافتة.

وتابع: ربما الساعات القادمة تشهد توسعاً جميلاً للسحب وربما نشهد بؤر غزارة.

وكانت منطقة تبوك شهدت الأمس واليوم هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة شملت مدينة تبوك وضواحيها، كما هطلت أمس أمطار متوسطة على مركز القليبة التابع لمنطقة تبوك, شملت مركز المعظم سال على إثرها وادي حاكة، ووادي المصول وامتلأت خبراء مفلح، وقاع المعظم.

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