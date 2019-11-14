كيف تعرف أنك مستحق دعم حساب المواطن ؟

2019-11-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

بعد التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 يتبادر إلى الذهن عدة أسئلة منها هل أنا مستحق لدعم حساب متابعات الخليج 365 وما مقدار الدعم الذي سأحصل عليه؟

وعلى مدى الأشهر الماضية تردد هذا السؤال على حساب خدمة المستفيدين في حساب متابعات الخليج 365 التي أوضحت معايير الاستحقاق وشروط الأهلية، وكذلك طريقة معرفة قيمة الدعم بعد إدخال البيانات الخاصة بالدخل وبيانات أفراد الأسرة.

وقالت خدمة المستفيدين ردًا على سؤال بهذا الشأن : يصرف الدعم لرب الأسرة بحسب إجمالي دخل الأسرة وعدد أفراد الأسرة وأعمارهم إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً، وللفرد المستقل بناءً على مجموع دخله.

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وتابعت أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر الرابط التالي (هنا).



وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 أودع 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم الـ 12.6 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.4 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 58.2 مليار ريال منها 405 ملايين ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 25 استحقاق شهر ديسمبر المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

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