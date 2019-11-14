مشاريع لرفع الخدمات الصحية بالمملكة

2019-11-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكد مجلس الضمان الصحي التعاوني أنه يعمل على عدد من المشاريع التي ستسهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية عبر رفع كفاءة التأمين الخاص، جاء ذلك من خلال ورقة عمل تحت عنوان: “الرعاية الصحية المبنية على القيمة” شارك بها الأمين العام المجلس الدكتور شبّاب بن سعد الغامدي في المؤتمر الدولي الثالث للجمعية السعودية للإدارة الصحية

وكشف الدكتور الغامدي أنّ المجلس يعمل على تنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات التي تحقق الأهداف الإستراتيجية للمجلس مثل التحول من آلية الدفع مقابل الخدمة إلى الدفع مقابل القيمة والجودة، إضافة إلى مشروع إلزامية تطبيق الترميز الطبي للخدمات الصحية ومشروع متطلبات الحد الأدنى من البيانات التأمينية وتقييم مقدمي الخدمة.

وأكد أن هذه المشروعات ستعمل على تحسين جودة الخدمات الصحية ورفع كفاءة التأمين إذ أنها تمثل حجر الزاوية في استراتيجية المجلس 2030، ذلك أنّ إلزام مقدمي الخدمة الصحية باستخدام الترميز الطبي للخدمات الطبية يعزز قياس الجودة والكفاءة.

وأشار إلى أنّ المجلس يعمل على مشاريع إضافية في مسارات أخرى ستفضي كلها إلى رفع كفاءة التأمين الصحي ومن ذلك: حوكمة القطاع (تطبيق العقد الموحد، تعزيز الشراكة مع منظمي القطاع) ومشروع تطوير معايير التصنيف والتأهيل وتطوير حزمة المنافع الصحية بما يعزز الوقاية، ووضع استراتيجية معادلة المخاطر التأمينية الصحية.

وشهدت الجلسة الختامية للمؤتمر تكريم الأمين العام للمجلس بواسطة الجمعية السعودية للإدارة الصحية تقديراً لدور المجلس في رعاية الفعالية والمشاركة بمعرض مصاحب خصص للتوعية بنظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية ووثيقته الموحدة.

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