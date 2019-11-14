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هل حاملو الإقامة المميزة يستثمرون بـ تداول ؟
يمكن بحسب أنظمة السوق المالية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد الحساب الرسمي للإقامة المميزة على “تويتر” أنه يحق لحامل الإقامة المميزة الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية وفقًا لأنظمة هيئة السوق المالية.
يأتي هذا في الوقت الذي يترقب فيه ملايين المواطنين والمستثمرين الأفراد والشركات الإعلان عن النطاق السعري لأسهم شركة أرامكو السعودية والذي تحدد له يوم الأحد المقبل.
وكانت نشرة اكتتاب أرامكو صدرت في وقت متأخر من ليل السبت وتضمنت العديد من المعلومات والبيانات المهمة التي تساعد راغبي تملك الأسهم في بناء قرارهم على معلومات صحيحة.
والنطاق السعري هو الحد الأدنى والحد الأقصى لسعر السهم الواحد، حيث يساعد هذا السعر المستثمرين في تحديد كمية الأسهم التي يرغبون في امتلاكها.
اكتتاب الأفراد والمؤسسات
وبحسب نشرة اكتتاب أرامكو فإن فترة الطرح للمؤسسات المكتتبة تبدأ من تاريخ 20/ 03/ 1441هـ (الموافق 17/ 11/ 2019م)، وتنتهي في تاريخ 07/ 04/ 1441هـ الموافق 04/ 12/ 2019م، بينما تبدأ فترة الطرح للمكتتبين الأفراد من تاريخ 20/ 03/ 1441هـ الموافق 17/ 11/ 2019م، وستنتهي في يوم 01/ 04/ 1441هـ الموافق 28/ 11/ 2019م.
وبعد انتهاء الاكتتاب للأفراد والمؤسسات سيتم تحديد موعد الإدراج في السوق المحلية، تداول، ومن المتوقع أن يكون في الشهر المقبل، وسيكون بمقدور كل مساهم متابعة سعر سهم أرامكو في سوق الأسهم السعودية.
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