شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن حقوق مرضى «السكري» في المستشفيات الحكومية بالسعودية؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أكدت هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، على عدد من حقوق مرضى السكري في المستشفيات الحكومية في المملكة، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي لمرض السكري الموافق الـ14 من نوفمبر من كل عام.

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وأشارت هيئة حقوق الإنسان إلى أن من حقوق مرضى السكري في المستشفيات الحكومية ما يلي: عمل الفحوصات اللازمة كمعدل السكر التراكمي كل ثلاثة أشهر، فحص العين ووظائف الكلى والكبد والدهون كل سنة، أن لا يُعزل عن الآخرين إلا لأغراض وقائية أو أمنية إذا كان ذلك ضروريا، تعريفه بالطريقة الصحيحة للتعامل مع الحالات الخاصة كالصوم والحج والمدرسة وغيرها، تعريفه بعمل الأدوية والتعارضات بينها والآثار الجانبية المترتبة عليها، تعريفه بطرق العلاج المختلفة من أدوية فموية أو عن طريق الحقن، تعريفه بالطريقة الصحيحة لقياس السكر في المنزل.

يذكر أن اليوم العالمي للسكري هو يوم عالمي للتوعية من مخاطر داء السكري، ويحتفل به في 14 نوفمبر من كل عام، وفيما تدوم الحملة على السكري طوال العام فإن تحديد ذلك التاريخ تم من قبل الاتحاد الدولي للسكري ومنظمة الصحة العالمية إحياءً لذكرى ميلاد فردريك بانتنغ الذي شارك تشارلز بيست في اكتشاف مادة الإنسولين عام 1922، وهي المادة الضرورية لبقاء الكثيرين من مرضى السكري على قيد الحياة.

وفي كل عام يتم التركيز في اليوم العالمي للسكري على مواضيع لها صلة بمرض السكري وحقوق الإنسان، السكري وأسلوب الحياة العصرية، السكري والسمنة، السكري في الضعفاء وسيئي التغذية، السكري في الأطفال والمراهقين.