«الحرس الوطني»: فصل التوائم بالسعودية مسيرة عمرها 22 عامًا

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، أنه تم إجراء 43 عملية فصل للتوائم من 18 جنسية مختلفة.

وأوضحت وزارة الحرص الوطني -عبر حسابها بموقع التواصل تويتر- أنه على مدى 22 عامًا تم إجراء 43 عملية فصل للتوائم لأكثر من 18 جنسية على مستوى العالم بمستشفيات الحرس الوطني.

وقامت الوازرة بنشر إنفوجراف تضمن جنسيات الأطفال التوائم الذين أجريت لهم عمليات فصل بالمملكة، وهي: السعودية والأردن ومصر والبحرين وسوريا وعمان وبولندا وباكستان وتنزانيا والعراق واليمن والجزائر والسودان وماليزيا والمغرب والكاميرون والصومال والفلبين.

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وأضافت الوازرة أنه إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، بدأت اليوم الخميس، عملية فصل التوأم السيامي الليبي «أحمد ومحمد» في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبد العزيز الطبية.

وبدأت، صباح الخميس، عملية فصل التوأم الليبي «أحمد ومحمد»؛ وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.

وقال المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي الدكتور عبدالله الربيعة، في تصريحات سابقة؛ إن التوأم السيامي يلتصقان من أسفل الصدر والبطن والحوض، كما يشتركان في أسفل الجهاز الهضمي والجهاز البولي والتناسلي وفي حوضٍ واحد.