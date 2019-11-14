الأمن يمشط جبال وكهوف الداير بجازان ويضبط 365 مخالفًا ومواد ممنوعة

نفذت القوة الأمنية المشتركة بمحافظة الداير بجازان، حملة أمنية نوعية واسعة استمرت حتى ساعات الليل المتأخرة، مشطت خلالها جبل الحرة بآل محمد، ونجحت في ضبط أعداد كبيرة من المتسللين والمخالفين لنظام الإقامة ونظام عبور الحدود، وكميات كبيرة من المهربات والممنوعات.

وأسفرت الحملة عن ضبط أكثر من 365 مخالفًا لنظام الإقامة يمتهنون تهريب المخدرات، كانوا يتحصنون في كهوف جبلية وعرة يصعب الوصول إليها.

وتمكنت القوات الأمنية، خلال عملية التمشيط والمسح الميداني، من إحباط تهريب أكثر من ثلاثة آلاف حزمة قات و1300 كرز دخان، وأكثر من 900 كيس تنباك.

وجاءت تلك الحملة تنفيذًا لتوجيهات أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز آل سعود، وبمتابعة مباشرة من محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة؛ وذلك لملاحقة المتسللين وردع المخالفين وضبط المهربات وسط الجبال الوعرة وبطون الأودية البعيدة عن السكان.

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وأتت الحملة الأمنية وعملية التمشيط الموسع، بعد عمليات رصد ومتابعة وتحقق، تبعتها عمليات تخطيط وترتيب ووضع للخطط في سبيل إحكام السيطرة على المواقع المستهدفة للتمشيط؛ لضمان عدم إفلات المخالفين من قبضة رجال الأمن.

من جانبه، أكد محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، أن الجهود الأمنية في المحافظة ستتواصل وستطال قبضة رجال الأمن كل مخالف لنظام هذا الوطن، مثمنًا لأمير المنطقة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز آل سعود؛ ما تجده الجهات الأمنية بمحافظة الداير من دعم ومتابعة، لافتًا إلى أن توجيهات أمير المنطقة ونائبه هي الحافز على بذل مزيد من العطاء.

كما وجه محافظ الداير شكره لجميع الأجهزة الأمنية ورجال الأمن بالمحافظة، على جهودهم وتفانيهم في أداء المهام المنوطة بهم، حاثًّا الجميع «على بذل المزيد لوطن يستحق أن نحميه بكل ما نستطيع».