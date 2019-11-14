«الحصيني» يتوقع أجواء إجازة نهاية الأسبوع على عدة مناطق

توقع الباحث في الطقس والأرصاد، عبد العزيز الحصيني، طقس إجازة نهاية الأسبوع (الخميس والجمعة والسبت)، ناصحًا بارتداء ملابس شتوية متوسطة خارج المدن وخفيفة داخل المدن.

وقال الحصيني –عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- إنه متوقع أجواء جيدة معتدلة نهارًا باردة ليلًا على «الرياض والقصيم والجوف وحائل وتبوك والشمالية والشرقية»، مضيفًا أن البرودة تزداد خارج المدن، ناصحًا بارتداء ملابس شتوية متوسطة خارج المدن، وشتوية خفيفة داخل المدن.

وأشار الحصيني إلى أن مكة المكرمة والمدينة المنورة، تميل للحرارة نهارًا، بينما تكون الأجواء ليلًا لطيفة في منطقة مكة، وتميل للبرودة خارج المدن في المدينة المنورة.

أما المرتفعات في الغربية والجنوبية الغربية، فهي معتدلة نهارًا باردة ليلًا، وستكون الرياح في معظم المناطق من خفيفة إلى متوسطة، عدا المدن التي فيها سحب رعدية فمن الممكن أن تنشط الرياح فيها، مشيرًا إلى أنه متوقع هطول أمطار على معظم المناطق.

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من جانبها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الحدود ‎الشمالية، اليوم، إلى أخذ الحيطة والحذر وفقًا للتقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد، والتي تشير إلى متغيرات جوية بداية من الخميس، قد يصحبها أمطار رعدية من المتوقع أن تتأثر بها منطقة الحدود الشمالية ومحافظاتها.

‏‎وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية العقيد فهد بن الأسمر العنزي، إلى ضرورة التقيد بما يصدر من تنبيهات وإرشادات من الدفاع المدني، وعدم المخاطرة في النزول للأودية أو محاولة عبور السيول ومراعاة البقاء في الأماكن الأمنه أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن مواقع الخطر ومتابعة مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني للاطلاع علي إرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، وكذلك التغيرات التي تطرأ على الأحوال الجوية.

وكان الراصد الجوي سامي عبيد عبدالله الحربي، توقع اليوم الخميس، قدوم موجة شتوية مبكرة وانقلاب حراري لافت للانتباه، من جراء اندفاع كتلة سيبيرية شديدة البرودة، تزامنًا مع الحالة الماطرة المتوقعة خلال هذه الأيام.

وتابع قائلًا إنه يتوقع خلال الفترة من 16-22 نوفمبر الجاري، اندفاع كتلة سيبيرية شديدة البرودة نحو المملكة ودولة الكويت والعراق وبلاد الشام، تعمل على انخفاض كبير في درجات الحرارة، أقل من المعتاد في مثل هذا الوقت من السنة.