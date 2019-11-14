السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيدين "فتح الدين" و"الحمدي"



جيزان 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واس

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير

وأعرب سموه ، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيدين، داعيًا الله عز وجل أن يتقبلهما بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبهم أعرب ذوو وأسرتي الشهيدين عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولسمو أمير المنطقة وسمو نائب أمير المنطقة على مواساتهم ، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - بأبنائها في كل مكان ، معربين عن فخرهم بالشهيدين الذين استشهدا في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.

//انتهى//

13:52ت م

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جيزان 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واسنقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، لذوي وأسرة كل من الشهيد العريف إبراهيم بن فتح الدين إبراهيم محمد من منسوبي حرس الحدود والشهيد الجندي أول ماجد بن علي محمد حمدي من منسوبي القوات البرية ، اللذين استشهدا دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.وأعرب سموه ، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيدين، داعيًا الله عز وجل أن يتقبلهما بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.من جانبهم أعرب ذوو وأسرتي الشهيدين عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولسمو أمير المنطقة وسمو نائب أمير المنطقة على مواساتهم ، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - بأبنائها في كل مكان ، معربين عن فخرهم بالشهيدين الذين استشهدا في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.//انتهى//13:52ت م0099

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