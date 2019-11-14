

إسلام آباد 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واس

لقي ثمانية أشخاص مصرعهم جراء صواعق رعدية ضربت اليوم قرى بمنطقة تهرباكر جنوب باكستان.

وأوضحت السلطات المحلية أن الصواعق الرعدية ضربت المنطقة أثناء هطول أمطار غزيرة، وكانت الصواعق عنيفة للغاية، وأدت كذلك إلى نفوق نحو 61 رأس من الماشية وتضررت مبان عدة.

وبينت أن بين القتلى ستة نسوة وطفل ورجل، مشيرةً إلى أن فرق الإغاثة قامت بانتشال جثث القتلى ونقلها إلى المستشفى الحكومي القريب.

// انتهى //

13:51ت م

0098





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مصرع ثمانية أشخاص في صواعق رعدية جنوب باكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.