السعودية اليوم / سمو الأمير بدر بن سلطان يستقبل أمين محافظة الطائف



جدة 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل.

واطلع سموه على المخططات التطويرية لمدينة الطائف والطائف الجديد، إضافة للشفا والهدا والشريط السياحي، كما استعرض سموه أعمال شبكة الطرق الجاري تنفيذها في المحافظة، وخطة الأمانة لربط المعالم السياحية والتراثية بمسارات حركية تُسهّل وصول الزوار والمصطافين لمواقع الجذب السياحي.

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13:45ت م

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