السعودية اليوم / مجلس جامعة الإمام يصدر عدداً من القرارات في جلسته الثالثة



الرياض 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واس

وافق مجلس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في جلسته الثالثة للعام الجامعي 1441هـ الذي عقد مؤخراً برئاسة معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري، بحضور أمين عام مجلس التعليم العالي الدكتور محمد بن عبد العزيز الصالح وأعضاء وعضوات المجلس، على عدد من القرارات والتوصيات .

وفي مستهل الجلسة قدم معالي مدير الجامعة شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسموه ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على الموافقة الكريمة على صدور نظام الجامعات الذي سيكون نقله نوعية كبيرة في تطوير التعليم العالي وتجويد العمل وإدارة وحوكمة الجامعات وفق أفضل المعايير المحلية والعالمية.

كما قدم الدكتور العامري شكره لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على جهوده الكبيرة في الإعداد لمشروع هذا النظام ولمنسوبي التعليم العالي في الوزارة واللجان العاملة.

وأشار معالي مدير الجامعة، إلى أن ما تحقق من إنجاز بصدور هذا النظام سيكون حافزاً كبيراً لأن تخطو الجامعات من خلاله خطوات بناءة تتمثل في بناء اللوائح وتطبيق الأنظمة في تعاون وشراكة ومنافسة محمودة للارتقاء بالتعليم العالي وشؤون الجامعات، منوهاً إلى أن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ستسهم بفاعلية في تنفيذه باحترافية لما لها من تاريخ حافل ولما تحتضنه من عقول خبيرة وأيادٍ محترفة.

ثم استعرض المستشار أمين عام مجلس الجامعة الدكتور خالد بن محمد اليوسف، الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس، وفق ما يلي: ما يتعلق بالشؤون الطلابية، وهي: ابتعاث عدد من طلاب وطالبات الدراسات العليا لمراحل الماجستير والدكتوراه في جامعات داخلية وخارجية، والتعديلات المقترحة على بعض مواد لائحة تأديب الطلاب، والموافقة على زيادة أعداد قبول الطلاب والطالبات في بعض برامج الدراسات العليا، والموافقة على التوصيات المرفوعة بشأن برامج الدراسات العليا المدفوعة.

كما ناقش المجلس ما يتعلق بشؤون أعضاء هيئة التدريس، وتمت الموافقة على: تعيين عدد من حملة الدكتوراه على وظيفة "أستاذ مساعد"، وندب وإعارة عدد من أعضاء هيئة التدريس للعمل في بعض الجامعات والجهات الحكومية الأخرى، وتشكيل مجلس استشاري لعمادة الموارد البشرية وترشيح أعضاء لمجلس معهد الملك عبدالله للترجمة والتعريب.

وناقش المجلس ما يتعلق بالشؤون العلمية والأكاديمية، وتمت الموافقة المبدئية على إعادة هيكلة المعهد العالي للقضاء، وتمت الموافقة على مذكرة تفاهم بين الجامعة والجامعة السلفية في بنارس بدولة الهند، ومذكرة تفاهم بين الجامعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والإبداع في النيجر، وإعادة تشكيل عدد من اللجان الدائمة والمجالس الاستشارية.

// انتهى //

13:44ت م

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