السعودية اليوم / "يسّر" و "جامعة تبوك" يتعاونان لدعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة



الرياض 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واس

وقع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر" و جامعة تبوك، اتفاقية تعاون مشترك للتعاون في مجال دعم التحول الرقمي من خلال الاستفادة من الكوادر الوطنية المؤهلة في

كبريات المؤسسات التعليمية في المملكة.

وتأتي هذه الاتفاقية كشراكة إستراتيجية بين الطرفين إذ يهدف البرنامج إلى الاستفادة بما تزخر به جامعة تبوك من كفاءات متخصصة ومتنوعة للقيام بالخدمات الاستشارية التقنية للجهات الحكومية عن طريق البرنامج.

ووضّح مساعد الرئيس التنفيذي للبرنامج المهندس هشام آل الشيخ أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجهات البرنامج لإيجاد شراكات إستراتيجية مع الجهات الحكومية، وذلك للاستفادة مما

تملكه من خبرات وقصص نجاح في مجال التحول الرقمي، مبيناً أن البرنامج يسعى إلى نشر تلك التجارب والخبرات بين الجهات الحكومية بهدف تحسين كفاءة الإنفاق على مشاريع التحول الرقمي.

من جانبه أوضح وكيل جامعة تبوك للتطوير والجودة الدكتور راشد بن مسلط الشريف أن هذه الاتفاقية تُعد من ضمن أهداف الجامعة للتحول الرقمي والاستفادة من خبرات الكوادر

الوطنية المؤهلة بجامعة تبوك والاستفادة من تجاربهم في هذا المجال وعرضها للجهات الحكومية الأخرى عن طريق برنامج (يسّر).

يذكر بإن برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) يعمل بصورة مستمرة على عقد شراكات مع المنشآت من داخل المملكة وخارجها، لتوفير حلول تقنية عصرية ذات فعالية عالية تسهم في تقديم خدمات تواكب احتياجات المستفيدين وتلبي متطلباتهم، وذلك وصولاً إلى تطبيق مفهوم "حكومة رقمية فاعلة محورها المواطن".

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13:38ت م

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