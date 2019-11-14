السعودية اليوم / "البيئة" تطلب مرئيات العموم حول مشروع تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها



الرياض 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واس

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، المهتمين بمجال الزراعة والثروة الحيوانية، إلى الاطلاع على مسوَّدة مشروع "تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها" وإبداء مرئياتهم وملاحظاتهم حولها، للوصول إلى آلية فاعلة لتنظيم أنظمة رصد ومكافحة الآفات النباتية والأمراض الحيوانية، لرفع كفاءة الأداء وتحقيق أحد أهداف الأمن الغذائي المستدام.

وأوضحت أن المركز الوطني يهدف إلى تطبيق وتنفيذ ما يحقق سياسات الوزارة المعتمدة لمكافحة الآفات النباتية والأمراض الحيوانية، وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية لضمان صحة النباتات والحيوانات واستدامتها، ووضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات والإجراءات والضوابط اللازمة، إضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة في هذا المجال.

وأفادت الوزارة، أنه يمكن الاطلاع على مسوَّدة المشروع من خلال التواصل عبر البريد الإلكتروني:

// انتهى //

13:34ت م

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الرياض 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واسدعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، المهتمين بمجال الزراعة والثروة الحيوانية، إلى الاطلاع على مسوَّدة مشروع "تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها" وإبداء مرئياتهم وملاحظاتهم حولها، للوصول إلى آلية فاعلة لتنظيم أنظمة رصد ومكافحة الآفات النباتية والأمراض الحيوانية، لرفع كفاءة الأداء وتحقيق أحد أهداف الأمن الغذائي المستدام.وأوضحت أن المركز الوطني يهدف إلى تطبيق وتنفيذ ما يحقق سياسات الوزارة المعتمدة لمكافحة الآفات النباتية والأمراض الحيوانية، وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية لضمان صحة النباتات والحيوانات واستدامتها، ووضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات والإجراءات والضوابط اللازمة، إضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة في هذا المجال.وأفادت الوزارة، أنه يمكن الاطلاع على مسوَّدة المشروع من خلال التواصل عبر البريد الإلكتروني: [email protected] ، وذلك في موعدٍ أقصاه 3 أسابيع بدءاً من اليوم.// انتهى //13:34ت م0093

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