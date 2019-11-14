السعودية اليوم / جامعة شقراء تنظم مؤتمر " الثورة الصناعية الرابعة " الدولي



شقراء 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واس

انهت جامعة شقراء كافة استعداداتها لتنظيم "مؤتمر الثورة الصناعية الرابعة ودورها في تحقيق رؤية المملكة 2030 " ، وذلك خلال الفترة من ١٩وحتى ٢١/ ٧ /١٤٤١ هـ الموافق من ١٤-١٦/مارس/٢٠٢٠م .

وبدأت الجامعة التهيئة لتنظيم المؤتمر منذ شهر شعبان الماضي وأخدت الموافقات اللازمة لتنظيم المؤتمر ، الذي جاء مواكبا ومتماشيا مع قرارات مجلس الوزراء التي صدرت امس ، وذلك بشان مناقشة توقيع الاتفاقية بين حكومة المملكة العربية

وجاءت بادرة جامعة شقراء ؛ إنطلاقا من رؤية ورسالة الجامعة ، ولكون الثورة الصناعية الرابعة تعد من أهم الممكنات لتحقيق رؤية المملكة 2030 ، والتزاما من الجامعة بدورها الحيوي المؤثر كونها من المؤسسات الرئيسية المسؤولة عن التعليم في المملكة.

ويهدف المؤتمر إلى إبراز الثورة الصناعية الرابعة كممكن أساسي لتحقيق رؤية 2030 ، واستشراف معالم التحديات في ظل الثورة الصناعية الرابعة ، وإبراز اثر الجهود العلمية الحديثة في التقنيات الرقمية المساهمة في الثورة الصناعية الرابعة.

كما يهدف المؤتمر لاستشراف دور الجامعات في الثورة الصناعية الرابعة ، وبحث أهم التحديات في ظل الثورة الصناعية الرابعة إضافة لتبادل الخبرات العلمية والبحثية في جلسات ونقاشات المؤتمر.

وحدد المنظمون محاور المؤتمر في مناقشة ، الثورة الصناعية الرابعة ورؤية المملكة 2030 ، والثورة الصناعية الرابعة والاقتصاد ، والابتكار ، والتحولات المرافقة ، والتحولات المجتمعية ، والتقنيات الرقمية المساهمة.

وسيشارك في المؤتمر المؤسسات الحكومية والشركات ، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ، وصندوق التنمية الصناعية ، و عدد من المسؤولين في مكاتب تحقيق رؤية 2030 في جميع القطاعات الحكومية ، وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية ، والمسؤولين في وزارة التعليم ، والباحثين والمهتمين.

يذكر أن الجهات المنظمة في الجامعة بدأت في استقبال مشاركة الخبراء الوطنيين والدوليين ، كما تمت تهيئة صفحة للمؤتمر لاستقبال البحوث العلمية ، وتحكيمها ، وإجازتها للمتخصصين والمهتمين بموضوع المؤتمر.

// انتهى //

13:33ت م

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شقراء 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واسانهت جامعة شقراء كافة استعداداتها لتنظيم "مؤتمر الثورة الصناعية الرابعة ودورها في تحقيق رؤية المملكة 2030 " ، وذلك خلال الفترة من ١٩وحتى ٢١/ ٧ /١٤٤١ هـ الموافق من ١٤-١٦/مارس/٢٠٢٠م .وبدأت الجامعة التهيئة لتنظيم المؤتمر منذ شهر شعبان الماضي وأخدت الموافقات اللازمة لتنظيم المؤتمر ، الذي جاء مواكبا ومتماشيا مع قرارات مجلس الوزراء التي صدرت امس ، وذلك بشان مناقشة توقيع الاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية والمنتدى الاقتصادي العالمي لإنشاء فرع لمركز الثورة الصناعية الرابعة للمنتدى ، الذي يعد الخامس على مستوى العالم ، وما سيوفره من مساحة لتطوير آليات وخطط عمل وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في المملكة، والإسهام في تبني التقنية وأفضل الممارسات إقليمياً ودولياً.وجاءت بادرة جامعة شقراء ؛ إنطلاقا من رؤية ورسالة الجامعة ، ولكون الثورة الصناعية الرابعة تعد من أهم الممكنات لتحقيق رؤية المملكة 2030 ، والتزاما من الجامعة بدورها الحيوي المؤثر كونها من المؤسسات الرئيسية المسؤولة عن التعليم في المملكة.ويهدف المؤتمر إلى إبراز الثورة الصناعية الرابعة كممكن أساسي لتحقيق رؤية 2030 ، واستشراف معالم التحديات في ظل الثورة الصناعية الرابعة ، وإبراز اثر الجهود العلمية الحديثة في التقنيات الرقمية المساهمة في الثورة الصناعية الرابعة.كما يهدف المؤتمر لاستشراف دور الجامعات في الثورة الصناعية الرابعة ، وبحث أهم التحديات في ظل الثورة الصناعية الرابعة إضافة لتبادل الخبرات العلمية والبحثية في جلسات ونقاشات المؤتمر.وحدد المنظمون محاور المؤتمر في مناقشة ، الثورة الصناعية الرابعة ورؤية المملكة 2030 ، والثورة الصناعية الرابعة والاقتصاد ، والابتكار ، والتحولات المرافقة ، والتحولات المجتمعية ، والتقنيات الرقمية المساهمة.وسيشارك في المؤتمر المؤسسات الحكومية والشركات ، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ، وصندوق التنمية الصناعية ، و عدد من المسؤولين في مكاتب تحقيق رؤية 2030 في جميع القطاعات الحكومية ، وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية ، والمسؤولين في وزارة التعليم ، والباحثين والمهتمين.يذكر أن الجهات المنظمة في الجامعة بدأت في استقبال مشاركة الخبراء الوطنيين والدوليين ، كما تمت تهيئة صفحة للمؤتمر لاستقبال البحوث العلمية ، وتحكيمها ، وإجازتها للمتخصصين والمهتمين بموضوع المؤتمر.// انتهى //13:33ت م0092

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