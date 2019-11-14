السعودية اليوم / تقني حفر الباطن يواصل استقبال طلبات التسجيل في برامج "أُتْقِن"



حفر الباطن 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واس

تواصل الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمحافظة حفر الباطن استقبال طلبات التسجيل في برامج التدريب المجتمعي "أُتْقِن"، في مرحلته الخامسة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني https://ctc.tvtc.gov.sa.

ويهدف البرنامج على رفع الكفاءة المهنية لأفراد المجتمع، وإكسابهم المهارات الأساسية في المجالات التقنية والمهنية، وتحقيق المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة، والمساهمة في تنمية وتطوير الوعي المهني والتقني للمجتمع، واستثمار الامكانيات البشرية والمادية المتوفرة في الوحدات التدريبية لخدمة المجتمع.

وتتضمن البرامج التدريبية تخصص الكهرباء والتمديدات المنزلية، والتبريد والتكييف، وصيانة السيارات، والطاقة المتجددة، والسلامة المهنية، والاستخدام الامثل للأجهزة المنزلية، والأمن السيبراني، ومهارات حساب ضريبة القيمة المضافة، وأساسيات المونتاج وتحرير الفيديو.

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13:32ت م

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