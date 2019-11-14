السعودية اليوم / الدكتور القصبي يرعي فعاليات الملتقى السنوي لليوم العالمي للجودة

الرياض 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واسانطلقت فعاليات الملتقى السنوي لليوم العالمي للجودة برعاية معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، وسط مشاركة واسعة من المختصين والمهتمين بالجودة.وقال القصبي خلال كلمة ألقاها نيابة عنه نائب المحافظ للمطابقة والجودة سعود بن راشد العسكر أن عدد المصانع الحاصلة على علامة الجودة السعودية وصل إلى 567 مصنعاَ، مشيراً إلى أن الملتقى يمثل فرصة مواتية لتعزيز التعاون والتكامل قطاعات العمل الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز وترسيخ الجودة باعتبارها أحد المفاهيم والثقافات التي تحتاج إليها الأمم لتحقيق أهدافها وتثبيت ريادتها.وأكد القصبي حرص الهيئة على تمكين القطاعات في المملكة لتعزيز ثقافة الجودة وممارساتها وتطبيقاتها، حيث أطلقت الهيئة الاستراتيجية الوطنية للجودة التي تستهدفُ دعم وتمكين تحقيق البرامج الطموحة والأهداف المستقبلية لرؤية المملكة 2030؛ حيث ستساهم في بناء وتطوير الأداء المؤسسي لقطاعات الأعمال الرئيسة بالمملكة ورفع مستوى جودة المنتجات والخدمات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية، بما يُساعد على تمكين جميع قطاعات الأعمال؛ لتحقيق مزيدٍ من النمو والازدهار بشكل مقنّن ودقيق، مع إضافة قيمة أفضل وتأثير إيجابي على الناتج الوطني الإجمالي والناتج المحلي.وأشار إلى أن الهيئة بدأت في إصدار مواصفات قياسية ولوائح فنية تخصصية من شأنها تعزيز هذا الجانب مثل اللائحة الفنية لشهادة الجودة السعودية لمراكز خدمة المستفيدين "حيّاك"، إلى جانب تفعيل الهيئة لدور علامة الجودة السعودية في رفع معدلات الثقة في المنتجات الحاصلة عليها، حيث وصل عدد المصانع الحاصلة على علامة الجودة السعودية حتى الآن أكثر من 567 مصنعاً.// يتبع //13:23ت م0086

عام / الدكتور القصبي يرعي فعاليات الملتقى السنوي لليوم العالمي للجودة/ إضافة أولى واخيرة

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للجودة الدكتور فهد البجيدي: إن إدارة الجودة عززت من توافق الرؤى في جميع دول العالم خلال مائة عام مضت، ووفرت إطاراً لنهج مشترك للتطوير والتحسين المستمر والارتقاء بمستويات الأداء.

وتابع البجيدي بقوله: يأتي هذا الاحتفاء وقد أصبحنا في المملكة العربية السعودية نمر بتحولٍ تاريخي في ظل رؤيتها نحو المستقبل 2030 تسعى لتحقيق إنجاز حقيقي على مستوى جودة المنتجات والخدمات التي تقدمها كل الجهات والهيئات للمواطن لتعزيز تنافسية ومكانة الاقتصاد السعودي وتفعيل آليات الجودة، لتكون الجودة في النهاية مكوناً رئيسياً في حياة مجتمعنا، مشيراً إلى أنه على الجميع كجهات وأشخاص مسؤولية كبيرة في أن نكون عند مستوى التطلعات وآمال حكومتنا الرشيدة وأن نكون على قدر المسؤولية، فهي مرحلة تحتاج منا لتضافر وتعاون ليس فقط للعمل بكل جد وإنما للعمل بأعلى مستويات التوافق والجودة والتميّز في الأداء.

وشهد الملتقى السنوي للجودة في يومه الثاني عدداً من أوراق العمل العلمية من بينها تمكين التميز لوكيل المساعد للتخطيط والتميز المؤسسي بوزارة الصحة الدكتور عبدالعزيز عبدالباقي، فيما استعرض الرئيس التنفيذي لقطاع الطاقة الذرية بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور ماهر العودان متطلبات الجودة في تقنيات وإنتاج الطاقة الذرية والمتجددة، فيما كان "الاستدامة نحو مستقبل أفضل" عنوان ورقة عمل مها النحيط مدير عام برنامج الاستدامة بشركة الاتصالات السعودية، فيما ألقى العقيد مسلم المسلم الضوء على

مسيرة الإدارة العامة للأدلة الجنائية من الجودة إلى التميز، وتناول مستشار التميز التشغيلي بأرامكو السعودية نايف الدوسري ورقة عمل تحت عنوان "النجاح من خلال التميز التشغيلي".

واختتمت فعاليات الملتقى السنوي لليوم العالمي للجودة بجلسة نقاشية أدارها مدير مركز الاستشارات الإدارية والفنية بهيئة المواصفات المهندس سعود الشبانات.

يذكر أن الملتقى شهد عدد من الفعاليات والمسابقات مثل هاكثون الجودة، وتوستماتر الجودة، والكلاسيرا، وقد تم تكريم الفائزين بتلك المسابقات خلال الحفل الرسمي للملتقى.

// انتهى //

13:23ت م

0087



