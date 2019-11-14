السعودية اليوم / أمطار على منطقة تبوك



تبوك 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واس

هطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيزه على مدينة تبوك وضواحيها، كما هطلت أمس أمطار متوسطة على مركز القليبة التابع لمنطقة تبوك, شملت مركز المعظم سال على إثرها وادي حاكة، ووادي المصول وامتلأت خبراء مفلح، وقاع المعظم.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

13:22ت م

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