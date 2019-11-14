السعودية اليوم / مدير جامعة الملك خالد يلتقي مدير جامعة طيبة



أبهـا 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واس

التقى معالي مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي أمس, معالي مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني والوفد المرافق له, واللجنة الإشراقية العليا لبرنامج المدن الصحية في المدينة المنورة.

وجرى خلال الاجتماع بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات واستعراض التجارب فيما يخص برنامج المدن الصحية.

// انتهى //

12:52ت م

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