خالد بن بندر يسلم أوراق اعتماده لملكة بريطانيا

2019-11-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن سلطان أوراق اعتماده سفيراً للمملكة، إلى الملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا وذلك خلال استقبالها له في قصر باكينغهام في العاصمة البريطانية لندن.

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ونقل السفير خلال المقابلة تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الملكة إليزابيث الثانية.

وأعرب بهذه المناسبة عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين المملكة والمملكة المتحدة، مؤكداً تطلعه لتطوير وتعزيز هذه العلاقات بين البلدين الصديقين على كافة الأصعدة.