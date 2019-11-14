ميزة تنافسية كبيرة لـ أرامكو

2019-11-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

وصلت نسبة المديونية في شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط وغاز في العالم، في 30 يونيو من العام الجاري إلى 2.4% وهي نسبة منخفضة كثيراً مقارنة بشركات النفط العالمية الخمس الكبرى التي راوحت نسبة المديونية فيها بين 12 و31%، ما يعطي الشركة ميزة تنافسية كبيرة مع كبار المنافسين.

جاء ذلك بحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية” استند إلى نشرة إصدار الشركة الخاصة بطرح جزء من أسهمها في سوق الأسهم المحلية، وأكد أن نسبة مديونية أرامكو أقل من ربع المعدل الموجود لدى شركات النفط العالمية الخمس الكبرى.

وتنوي “أرامكو السعودية” المحافظة على مستوى المديونية المحدد بين 5 وحتى 15 في المائة على المدى الطويل.

ماذا تعني المديونية؟

و”نسبة المديونية”، بحسب تعريف الشركة، هي نسبة إجمالي القروض مخصوماً منه النقد وما يماثله، أو إجمالي القروض مخصوماً منه النقد وما يماثله مضافاً إليه إجمالي حقوق الملكية، وهذه النسبة تعد مقياساً لمدى تمويل أعمال الشركة بالدين، وترى الإدارة أن نسبة المديونية إجراء يستخدمه المحللون المستثمرون في قطاع النفط والغاز على نطاق واسع لبيان المركز المالي للشركة ومدى ملاءتها المالية.

ويقصد بشركات النفط العالمية الخمس الكبرى: إكسون موبيل ExxonMobil الأمريكية، وشل Shell البريطانية الهولندية، وشيفرون Chevron الأمريكية، وتوتال Total الفرنسية، وبي بي BP البريطانية، مجتمعة.

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قروض أرامكو:

وبلغ مجموع القروض لدى “أرامكو السعودية” بنهاية النصف الأول من العام الجاري، 172.8 مليار ريال، منها 77.8% منها قروض غير متداولة بقيمة 134.5 مليار ريال، فيما 22.2 في المائة قروض متداولة قيمتها 38.4 مليار ريال.

بينما كان مجموع القروض لدى الشركة بنهاية العام الماضي، نحو 101.3 مليار ريال، منها 70.4% قروض غير متداولة بقيمة 71.3 مليار ريال، فيما 29.6% قروض متداولة قيمتها قرابة 30 مليار ريال.

وتتضمن القروض أصل المبالغ القائمة على مختلف تسهيلات الدين وعقود الإيجار التمويلي والصكوك والسندات.

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