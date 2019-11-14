شكرا لقرائتكم خبر عن مطار العلا.. يتأهب لاستقبال 400 ألف زائر سنوياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) تعمل الهيئة الملكية لمحافظة العلا، على تهيئة مطار العلا، مستهدفة أن يصبح المطار مركزاً لوجستياً في الشمال الغربي للمملكة العربية السعودية. وأوضحت الهيئة أنها تسعى إلى أن يستقبل المطار 400 ألف زائر سنوياً، مشيرة إلى أن العلا ستفتح أبوابها للعالم في أكتوبر من العام القادم 2020.



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