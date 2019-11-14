شكرا لقرائتكم خبر عن «الأحوال المدنية»: هذا الاسم مُحرّم شرعاً.. ولا يُسمح بتسجيله والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

تشدد وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، بين وقت وآخر، على ضوابط تسجيل الأسماء لديها، ليكون الاسم نظاميا.

وأوضحت «الأحوال المدنية» أن ضوابط تسجيل الأسماء هي: أن يسجل الاسم مجردا من الألقاب، فلا تُسجل الكلمات التي ليست جزءاً من الاسم، مثل: الشريف، السيد، الحاج.. ونحوها، كما لا يُسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم، مثل: المعروف بكذا أو نحو ذلك، في حين لا يُسمح بتسجيل الأسماء المركبة، مثل: قمر الزمان، محمد خالد ونحوهما، فيما يُمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية، مثل: عبدالرسول، عبداللات ونحوهما.

وفي السياق، أكدت «الأحوال المدنية» أن من بين الأسماء التي لا تنطبق عليها ضوابط التسجيل اسم «ملاك»، إذ إنه غير مسموح بالتسجيل لديها، معللة ذلك بصدور فتوى شرعية تقضي بتحريم هذا الاسم.