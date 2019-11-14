شكرا لقرائتكم خبر عن ربط إلكتروني بين «الصحة» و«العدل» لتبادل البيانات والمراسلات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض) وقعت وزارتا الصحة والعدل اتفاقية شراكة للتعاون التقني، عبر الربط الإلكتروني لتفعيل التعاملات الإلكترونية بدلاً عن الورقية، وذلك لمواكبة مسيرة التحول الرقمي في المملكة من خلال التعاون التقني لتقديم خدمات إلكترونية متكاملة تلبي حاجات المواطنين وتواكب تطلعات القيادة بأتمتة الإجراءات وتكامل الخدمات. وتستهدف الاتفاقية تطوير العمل الحكومي، والتخطيط المشترك بين الجهات والقطاعات الحكومية بما يضمن شراكة فاعلة وعملاً تقنياً متطوراً يحقق المصلحة العامة، ويسهم في التنمية، ويحقق الأهداف المنشودة.



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