شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين وولي العهد يهنئان ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة لملك مملكة بلجيكا الملك فيليب، بمناسبة ذكرى يوم الملك لبلاده.

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وأعرب خادم الحرمين الشريفين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للملك فيليب، ولحكومة وشعب مملكة بلجيكا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لملك مملكة بلجيكا الملك فيليب، بمناسبة ذكرى يوم الملك لبلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للملك فيليب، ولحكومة وشعب مملكة بلجيكا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.