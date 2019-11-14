أوضح حساب “موسم الرياض”، بعض التعليمات الواجب توافرها في مرتدي أزياء “كوسبلاي” خلال فعاليات معرض “الإنمي السعودي” و”ستان لي سوبر كون”. وبيّن الحساب أن تعليمات ارتداء هذا الزي تتضمن الابتعاد عما يخالف المبادئ والقوانين وأن يكون محتشماً وما تكون فيه رموز دينية، ويكون ساتراً للجسم كاملاً ولا يوجد به تعرٍّ ولا يكون به مواد حادة أو ثقيلة. يشار إلى أن معرض “الإنمي السعودي” ينطلق اليوم الخميس ويستمر حتى السبت المقبل في منطقة البوليفارد ضمن موسم الرياض.

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كانت هذه تفاصيل خبر “موسم الرياض” يضع تعليمات لمرتادي أزياء “كوسبلاي”.. أبرزها الابتعاد عن العري... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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