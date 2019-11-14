ألغت النيابة العامة هروب مطلقة (يمنية الجنسية) ، عنّفها والدها وأبلغ عنها «هروب» للجهات المختصة.
وحسب ” عكاظ” قالت مصادر أن المطلقة تبلغ من العمر 28 عاما وخرجت وأبناؤها من منزل والدها، بسبب التعنيف والإيذاء، فيما قدم الأب بلاغ «هروب» إلى الجهات المختصة.
وتابعت صدر حكم ضد السيدة بإيقاف خدماتها، لتحرم من نفقتها الشهرية لـ3 أشهر، كما أخذ طليقها أبناءها منها بالقوة، رغم وجود حكم قضائي يقضي بحضانتها. فيما قامت السيدة بتقديم شكوى للنائب العام.
وقررت النيابة تعميد الجهات المختصة برفع إيقاف الخدمات عنها فورا؛ نظرا لعدم ارتكابها أي فعل محظور أو جنائي والعمل على استعادة أبنائها لوجود حكم قضائي يقضي لها بالحضانة واستكمال إجراءات الدعوى.
كانت هذه تفاصيل خبر بعدما أبلغ والدها عن هروبها.. قرار هام من النيابة العامة بشأن مطلقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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