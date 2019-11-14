توضيح هام من المرور بشأن المخالفات المرورية للزائرين

طالبت الإدارة العامة للمرور زائري المملكة بضرورة الالتزام بالأنظمة المرورية حتى لا يتعرضوا لتوقيع مخالفات عليهم. وأضافت إدارة المرور في تغريدة عبر حسابها بـ”تويتر”: يتم رصد المخالفات المرورية آلياً ، مؤكدة على أن قيمة المخالفات الخاصة بالزائرين يجب أن تسدد قبل مغادرة أراضي المملكة.

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