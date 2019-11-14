التعليم: بدء إجراءات الترشح لبرنامج التطوير النوعي للمعلمين والمعلمات “خبرات 4”

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الأربعاء، بدء إجراءات الترشح لبرنامج التطوير النوعي للمعلمين والمعلمات “خبرات 4″، والذي ينفذ بالشراكة مع مجموعة واسعة من الجامعات العريقة في عدد من الدول. وعبر حسابها الرسمي بـ “تويتر”، نشرت المتحدثة الرسمية باسم التعليم العام ابتسام الشهري جدول البرنامج الزمني لعمليات الترشّح للبرنامج والذي تضمّن مرحلتين.

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