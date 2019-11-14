الأرصاد: استمرار السحب الرعدية الممطرة على عدة مناطق.. الخميس

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس الغد الخميس، إن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق «تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان»، بالإضافة إلى أجزاء من منطقتي الرياض والقصيم.

وتوقعت «هيئة الأرصاد»، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تكون السحب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الجوف، الحدود الشمالية، القصيم.

وأشارت «هيئة الأرصاد» إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزأين الجنوبي والأوسط بسرعة 16 إلى 38 كيلومترًا في الساعة، وتصل إلى 45 كيلومترًا في الساعة على الجزء الجنوبي وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر بالجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

وبشأن الخليج العربي، فستكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 إلى 35 كيلومترًا في الساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.